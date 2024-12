Jenny Elvers nach "The 50": "Kann keinen Silikon-Ar**ch mehr sehen"

Jenny Elvers (52) überlegt sich gut, an welchen Reality-Formaten sie noch teilnehmen will. © Screenshot/Instagram/jenny_elvers (Bildmontage)

Dabei kennt Jenny das Business natürlich aus erster Hand: Vor genau einem Jahr war sie selbst dabei, ihre Koffer für "Kampf der Realitystars" zu packen.

"Ich bin da mit großer Freude reingegangen", erinnert sie sich. Unter anderem, weil sie dadurch dem schlechten Januar-Wetter in Deutschland entfliehen konnte. Aber auch, weil sie der Show selbst einiges abgewinnen konnte. Das sei in der Reality-Welt inzwischen eher eine Seltenheit.

Daher habe sie in letzter Zeit auch einige Angebote "vom Tisch gefegt", wie sie weiter verriet.

Überhaupt könne sie die ganze Bubble inzwischen kaum noch ertragen: "Das ist ein Hauen und Stechen, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist so ein umkämpftes Business, das ist wirklich krank!", so Jenny weiter im Gespräch mit Martin.

Ein gutes Beispiel dafür wäre etwa die aktuelle Staffel "Das Sommerhaus der Stars". Sie selbst würde dort nicht teilnehmen, wie sie schon in einer vorherigen Folge verraten hatte – obwohl die Teilnahme natürlich gut bezahlt werde.

"Aber das fand ich vom Ton her alles so drüber. So will man ja nicht seine Zeit verbringen", so Jenny.