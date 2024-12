Jenny Elvers: "Keiner traut sich, mich anzusprechen"

Lüneburg - Jenny Elvers (52) steht bereits seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Trotzdem hadert sie manchmal mit ihrer Bekanntheit.

"Es wird geguckt, es ist eine Aufregung da, keiner traut sich, mich anzusprechen, außer der, der schon drei Glühwein getrunken hat", berichtete Jenny ihrem Podcast-Partner. Das finde sie insgesamt eher schade. "Ich beiße ja nicht", so die Norddeutsche weiter.

Mit Radio-Moderator Martin Tietjen (38) sprach sie in der aktuellen "Wanderzirkus"-Folge darüber, wie Menschen darauf reagieren, sie plötzlich live und in Farbe vor sich zu sehen.

Nach einem Rolling-Stones-Konzert sprach Jenny den Frontmann Mick Jagger (81) einfach an. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Damals sei sie noch mit Goetz Elbertzhagen (65) verheiratet gewesen. Die beiden besuchten erst ein Rolling-Stones-Konzert in München und wurden dann noch zu einer After-Show-Party eingeladen.

Als dann auf einmal Mick Jagger (81) in den Raum gekommen sei, hätte sich niemand getraut, auf ihn zuzugehen. "[Er] steht dann auf einmal so alleine da – und alle so ganz ehrfürchtig."

Ihr Mann habe sie überredet, auf ihn zuzugehen. "Dann bin ich da hin, laber Mick Jagger voll und er war mega charmant, fing an, mich anzubaggern und irgendwann fragte er, ob ich denn alleine da wäre", erinnerte sich Jenny.

Sie habe ihn dann mit an den Tisch geholt und ihrem Mann vorgestellt. "Aber: Das kann halt auch passieren. Dann kommst du auf eine Veranstaltung und willst ganz normal da sein und keiner traut sich."

Und zum Schluss verriet Jenny dann noch, wer eigentlich der größte Promi war, der mal auf einer von ihr veranstalteten Party war: "Angela Merkel. Das war schon 'ne Hausnummer."