Ausschlag und Hohes Fieber: Jenny Frankhauser wegen Sohn Damian besorgt

Ludwigshafen am Rhein - Eltern kennen diese Situation zur Genüge. "Man fühlt so richtig mit, wenn die Kinder krank sind", berichtet Jenny Frankhauser (31) ihren Instagram-Followern. Weil Söhnchen Damian (fast 1 Jahr alt) momentan mit Fieber von mehr als 40 Grad Celsius kämpfte und einen merkwürdigen Ausschlag am Körper hatte, machte sich die 31-Jährige große Sorgen.

Am Freitag fuhr der Reality-Star samt Sohnemann noch einmal zum Kinderarzt, weil sich Damian "ziemlich geschwächt" präsentierte und "überall so kleine Punkte, die sich vermehren" hatte.

Jenny Frankhauser (31) und ihr Freund Steffen König (32) sind 2022 Eltern eines kleinen Sohnes geworden. (Archivbild) © Thomas Frey/dpa

Damian wird am 29. September 2023 ein Jahr alt.

Was haben seine Eltern Jenny und Steffen König zum Ehrentag ihres Sohnes vor?

"An seinem Geburtstag selbst kommt mittags die Familie zu Kaffee und Kuchen zu uns nach Hause und am Tag darauf gehen wir mit den Kids in seinen Lieblingsindoorspielplatz", schildert Jenny Frankhauser in einem Q & A auf Instagram, wie Damians Geburtstagsfeier ablaufen soll.

Im selben Atemzug erwähnt die Katzenberger-Schwester auch wie die Kindergeburtstagsveranstaltung nicht ablaufen soll: "Wir werden auch dekorieren, zumindest Zuhause, aber wir haben keine XXL-Locations mit Feuerwehr".