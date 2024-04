Erste Fotos: Jenny Frankhauser im Familienglück

Damian sei so ein toller, großer Bruder. "Ich freue mich schon so sehr darauf, wenn meine Jungs miteinander spielen können."

Auf den Bildern wirkt die Familie überglücklich. Damian hält eine Tonie-Figur in der Hand.

Nach der Geburt ihres Sohnes Damian hat sie sich nur eine zweiwöchige Instagram-Pause erlaubt und später erklärt, dass sie mehr Zeit gebraucht hätte.

Nun hat die Zweifach-Mama diese unterbrochen und ihren Fans zuckersüße Familienbilder gezeigt.

Die Follower sind begeistert und kommentieren das Bild zahlreich.

Sohn Milan Steffen König kam per Kaiserschnitt am 25. März 2024 zur Welt. In Jennys Familie gab es bei einer normalen Geburt Komplikationen. Daher entschied sie sich auch schon bei der Geburt von Damian für einen Kaiserschnitt.

Dieser trägt den Zweitnamen Andreas - für Jennys verstorbenen Vater - und Milan hat den Namen seines Vaters Steffen als Zweitnamen.

Heiraten wollen die Eltern übrigens auch. Doch Jenny wollte nicht schwanger heiraten und Steffen nicht lange verlobt sein. Der Altersunterschied zwischen den beiden Kindern sollte auch nicht zu weit auseinander sein und so mussten sich die beiden also noch etwas gedulden. Der Familienname "König" steht wohl auch schon fest. Vielleicht folgt bald die Traumhochzeit.

"Wir sind unendlich glücklich und schicken euch liebe Grüße", schließt Jenny Frankhauser ihren Post ab.