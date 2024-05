Jenny Frankhauser meldet sich aus Elternzeit zurück: Das macht sie beim zweiten Baby anders

Jenny Frankhauser schwebt im zweifachen Mutterglück. © Screenshot: Instagram.com/Jenny Frankhauser

"Ich bin wieder da und es ist so ungewohnt, wieder Storys zu machen oder mich zu schminken", steigt die Neu-Zweifach-Mama in ihre Instagram-Story ein. Sie sei richtig nervös gewesen, "wie vor einem Date".

"Ich habe das Wochenbett richtig genutzt - für mein Baby, meine Familie und mich und hab mir nichts daraus gemacht, wie ich ausgesehen habe", erklärt die 31-Jährige, die sich seit langem mal wieder geschminkt habe.

Vater Steffen König (31) und Jenny seien ruhige Eltern. "Milan ist ein sehr entspanntes Baby".

Sie glaube sogar, dass es an ihnen liege. "Beim ersten Baby waren wir - vor allem ich sehr nervös, unerfahren und unruhig", reflektiert die Influencerin. Sie gehe die Sachen bei Baby Nr. 2 ganz anders an. "Ich bin überraschend relaxed", lacht Jenny in die Handykamera.

Viele ihrer Follower haben gefragt, wie ihre Nächte nun seien. In der ersten Zeit mit Damian berichtete Jenny von schlaflosen Nächten, langem Schreien und ständigem Trinken.

Damian sei damals über Monate jede Stunde oder anderthalb gekommen, weil er Bauchschmerzen durch eine Milchunverträglichkeit hatte.