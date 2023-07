Jenny Frankhauser gerührt: "Könnte noch hundert Babys machen"

Ludwigshafen am Rhein/Worms - Der bald einjährige Damian ist für Jenny Frankhauser alles auf der Welt. Doch eine Sache bringt die 30-Jährige besonders zum Schmelzen.

Vor allem in der Vaterrolle sieht die 30-Jährige ihren Freund gerne. Denn nichts sei attraktiver als ein liebevoller Vater. "Könnte noch hundert Babys mit dem machen", scherzt sie.

Die ehemalige Dschungelcamp -Königin beobachtet ihren Steffen beim Herumalbern mit Damian. Dazu kommentiert Jenny: "Verliebe mich in diesen Mann einfach immer mehr. Könnte mir keinen besseren Vater für Damian vorstellen."

Trotz der Schwierigkeiten der vergangenen Monate scheint Jenny verliebter denn je zu sein. In einer aktuellen Instagram -Story teilte sie nun eine private Momentaufnahme. Im Hintergrund ist lautes Kinderlachen zu hören.

In ihrem ersten Urlaub zu dritt zeigte Jenny Frankhauser dem kleinen Damian das Meer. © Jenny Frankhauser/Instagram

Aktuell scheint für das Traumpaar alles perfekt zu laufen. Nun stand auch der erste Familienurlaub in der türkischen Stadt Side an. Auf einem Familienfoto strahlt Jenny zusammen mit ihrem Freund und Damian in die Kamera. Darunter kommentiert die Influencerin lediglich das Wort "Family".



Auch ihrem Sohn Damian widmet sie im darauffolgenden Urlaubspost einige Zeilen: "Ich kann dir nicht versprechen, dass ich immer alles richtig machen werde, aber ich kann dir versprechen, dass ich für den Rest meines Lebens an deiner Seite sein werde."

Sie werde ihren "Kleinen" immer unterstützen und unendlich lieben. "Du bist mein ganzes Glück", so Jenny.