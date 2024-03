Jenny Frankhauser teilt erstes Foto mit Baby Milan: "voller Liebe"

Worms - Jenny Frankhauser (31) gab am Donnerstagabend bekannt, dass ihr zweiter Sohn Milan das Licht der Welt erblickte. Nun teilte die 31-Jährige ein das erste gemeinsame Foto mit ihrem Baby .

Bislang meldete sich Jenny Frankhauser (31) lediglich schriftlich zu Wort. © Instagram/Jenny Frankhauser

Etwas müde und doch glücklich lächelt die frisch gebackene Zweifach-Mama in die Kamera. Auf ihrer Brust liegt ihr Neugeborenes.

Die Schwester von Daniela Katzenberger (37) bedanke sich für die zahlreichen Glückwünsche. "Wir sind voller Liebe", schreibt Jenny in ihrer Instagram-Story.

Am 25. März kam Milan zur Welt. Genauere Informationen zur Geburt gab die 31-Jährige noch nicht bekannt. Doch eines ist klar: Jenny scheint schon jetzt ziemlich vernarrt in den Kleinen zu sein. "Aus dem Bauch - mitten ins Herz", beschreibt sie ihre Gefühle am Donnerstagabend.

Jennys Instagram-Fans müssen sich nun wohl in Geduld üben. Aufgrund des geplanten Kaiserschnitts und des Wochenbetts braucht die Jungs-Mama sicherlich einige Tage Zeit um zu Heilen.