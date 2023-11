"Promi Big Brother" wühlt Jenny Frankhauser auf: "Ich würde den plattmachen"

Köln/Ludwigshafen - Wie unzählige Fernsehzuschauer wurde auch Jenny Frankhauser (31) am Montagabend von der 1. Folge der neuen Staffel "Promi Big Brother" in den Bann gezogen. In einer Instagram-Story äußerte sich die 31-Jährige auch zur Konstellation, dass sich sowohl ihre Mama Iris Klein (56) als auch deren Noch-Ehemann Peter (56) im Container befinden.