Promi Big Brother: So lief das Aufeinandertreffen von Iris und Peter Klein

Promi Big Brother 2023, Tag 1: Zum Start der neuen Staffel bei SAT.1 ist es zum mit Brisanz erwarteten Aufeinandertreffen von Iris und Peter Klein gekommen.

Von Nicole Reich

Köln - Endlich ist "Promi Big Brother 2023" auch im Free-TV gestartet! Höhepunkt der ersten Live-Show bei SAT.1 war das im Vorfeld mit großer Spannung erwartete Aufeinandertreffen von Peter und Iris Klein (beide 56). Dieses lief jedoch deutlich gehemmter ab als gedacht.

Der "große Bruder" lädt wieder ein: Die Promis haben es sich im berühmt-berüchtigten TV-Container gemütlich gemacht. © Sat.1 Elf der insgesamt 13 Kandidaten bevölkern bereits seit Samstag (18. November) die insgesamt 34 Container in Köln-Bocklemünd. Joyn PLUS+ zeigte den Einzug und alles, was seither passiert ist, im 24/7-Livestream. Am Montagabend war es dann auch für die Nachzügler, Wildcard-Gewinner Marco Strecker (21) und Katzenberger-Mama Iris, so weit. Bevor die zwei ihre dauerüberwachte Herberge entern konnten, wurde die Stimmung vom Moderatoren-Duo Marlene Lufen (52) und Jochen Schropp (44) angeheizt.

Ohne Arena-Publikum, dafür optisch ganz im Retro-Stil der allerersten "Big Brother"-Staffel vor 23 Jahren und mit der Verheißung von 100.000 Euro Preisgeld rückte der seit Tagen ersehnte Moment nach mehr als drei(!) zähen Sendestunden endlich näher. Promi Big Brother "Promi Big Brother" mit dem Bachelor: "Will versuchen, das Niveau anzuheben" "Ich werde auf jeden Fall da drin 'ne Bombe platzen lassen", hatte Iris im Voraus angekündigt. Von einer Explosion im metaphorischen Sinne konnte kurz darauf jedoch keine Rede sein.

Jetzt wird abgerechnet: Iris Klein trifft bei "Promi BB" auf ihren Noch-Ehemann Peter (beide 56). © SAT.1/Nadine Rupp

Peter Klein ahnte bereits, dass Iris auch bei "Promi Big Brother 2023" sein wird

Herzlich willkommen, Iris Klein! © Sat.1 Im engen schwarzen Glitzerkleid, mit hohen Stiefeln und einem nervös-fröhlichen "Hallo, Leute" marschierte Iris geradewegs in ihre neue Wirkungsstätte. Die erste Reaktion von Peter: Erstarrtes Innehalten, dann ein wissendes Nicken. Während Iris ihre Begrüßungsrunde drehte, blieb der Partysänger als Einziger auf seinem Sessel hocken. Schließlich rappelte er sich doch noch auf, um seiner Verflossenen betont reserviert die Hand zu schütteln. "Guten Tag, mein Name ist Klein", pfefferte Iris ihrem Ex-Liebsten entgegen und bekam ein knappes "Hallo" zurück. Promi Big Brother "Promi Big Brother"-Überraschung! Sie zieht in den Container: Wird's den Ehekrieg nun live geben? Weiteren verbalen Austausch gab es zunächst nicht. Doch als Iris Momente später von Manuela Wisbeck (40) durch den Schlafraum geführt wurde, nutzten die anderen Bewohner ihre kurze Abwesenheit, um Peter auszuquetschen. Er fühle "jetzt gerade gar nichts, eher so ein 'boah, muss das sein?'", gab sich der mutmaßliche Ehebrecher nach außen hin gelassen. Der Grund: Peter war über den Einzug seiner Ex offenbart gar nicht so ahnungslos, wie SAT.1 es dargestellt hatte! "Man hat es schon getratscht. Hab natürlich gehofft, dass es nicht so ist", offenbarte der Langzeit-Stiefvater von Daniela Katzenberger (37). Zum drohenden, geradezu unausweichlichen Eklat mit Iris erklärte er schlicht: "Ich bin ein erwachsener Mensch. Denk an meine Worte."

Peter Klein begreift, dass er die nächsten (maximal) zwei Wochen mit seiner Verflossenen zusammenleben muss. © Sat.1

"Promi BB", Tag 1: Patricia Blanco weint wegen ihres Ex-Verlobten Andreas Ellermann

Patricia Blanco (52, l.) spricht mit Jürgen Milski (59) und Manuela Wisbeck (40) über ihre gescheiterte Verlobung. © Sat.1 "Unübersichtliche Beziehungskisten" gab es im Verlauf der Sendung auch an anderen Stellen zuhauf. Während Yeliz Koc (30) im Gespräch mit Dilara Kruse (32) kein gutes Haar am Vater ihres Kindes, Jimi Blue Ochsenknecht (31) ließ, blickte Patricia Blanco (52) auf ihren gescheiterten Ehe-Anlauf mit Millionär Andreas Ellermann (58) zurück. "Wir waren verlobt. Er ist ein Typ, der nicht gerne alleine ist, er hat jemanden gesucht, der 24 Stunden mit ihm zusammen ist", sorgte die Roberto-Blanco-Tochter im Rosenkrieg mit ihrem Verflossenen für neuen Zündstoff. Sie habe sich selber "komplett verloren und aufgegeben – komplett". Bei der Erinnerung kamen Patricia prompt die Tränen. Sie ließ sich von Manuela trösten und offenbarte ihren WG-Kameraden, dass sie nach der Trennung weiterhin im Haus ihres Ex' gelebt habe. "Er ist dann in ein Hotel gezogen. Und dann fingen diese komischen Geschichten in den Zeitungen an, dass ich da [aus Ellermanns Haus, Anm. d. Red.] nicht rauswill." Sie habe mit zwei Hunden in der Villa ihres Verflossenen gesessen und nicht gewusst, wohin mit sich. Zu diesem Zeitpunkt hoffte sie nach eigener Aussage, dass sich die Beziehung "noch kitten" ließe – ein Irrglaube, wie inzwischen klar ist.

Emotions-Chaos bei Patricia ... © Sat.1

... Manuela muss sie mit einer Umarmung trösten. © Sat.1

Erster Exit droht: Paulina Ljubas landet auf der Nominierungsliste

Iris und Peter – wie sollte es auch anders sein – durften für stolze 39,95 Euro, die zuvor in einer Münzwurf-Challenge von der Gruppe erspielt wurden, im PENNY-Markt einkaufen. Nominiert wurde übrigens auch schon – eine Premiere für eine "Promi BB"-Auftaktfolge. In der Einzelabstimmung landeten vier Votes auf Paulinas Konto, die sich in den kommenden Tagen aber noch sichern kann. Der erste Aufzug wird demnach zu einem späteren Zeitpunkt "im Laufe der Woche" stattfinden.

Paulina Ljubas (26) wird von ihren Konkurrenten als erste Person der Staffel für den Exit nominiert. © RTL