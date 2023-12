Jeremy Renner besucht seine Retter: "Stehe für immer in eurer Schuld!"

Reno - Schauspieler Jeremy Renner (52) hat ein Jahr nach seinem Horror-Unfall dem Krankenhaus, in dem er behandelt wurde, einen Besuch abgestattet.

Schauspieler Jeremy Renner (52) wurde vor einem Jahr schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. (Archivbild) © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

"Ich stehe mit Dankbarkeit für immer in eurer Schuld", schrieb Renner am Samstag in seinem Instagram-Beitrag.

Dazu veröffentlichte der Marvel-Star ein Bild von sich in einem Truck seiner Hilfsorganisation "Rennervation", mit dem er durch die Stadt Reno im US-Bundesstaat Nevada fuhr.

"Rolle mit Freude, Segen und Pizza durch Reno. Habe einen Zwischenstopp eingelegt, um die Kinder/Superhelden, Ersthelfer, Ärzte, Krankenschwestern und Mitarbeiter im Renown Krankenhaus zu besuchen und ihnen Respekt zu zollen", so der "Hawkeye"-Darsteller.

In jenem Krankenhaus wurde Renner am Neujahrstag nach seinem schweren Unfall auf seinem Schneepflug mit über 30 Knochenbrüchen eingeliefert.

Trotz seines kritischen Zustands konnten die Ärzte den 52-Jährigen wieder aufpäppeln. Zuletzt zeigte sich Renner sogar dabei, wie gut er wieder joggen kann.