Jeremy Renner: So läuft sein Kampf zurück ins Leben!

Los Angeles - Nach seinem schweren Unfall Anfang des Jahres kämpft sich "Marvel"-Star Jeremy Renner (52) Schritt für Schritt zurück ins Leben. Jetzt gab der US-Schauspieler seinen Fans einen Einblick in seine Reha.

In seiner Instagram-Story hat Jeremy Renner (52) seinen Fans jetzt demonstriert, wie hart er nach seinem schweren Unfall an seiner Genesung arbeitet. © Screenshot/Instagram/jeremyrenner

Mehr als 30 Knochen hat sich Hollywood-Star Jeremy Renner bei seinem schrecklichen Unfall am Neujahrstag gebrochen. Seitdem gibt der Schauspieler seinen Fans im Netz regelmäßig Updates zu seinem Gesundheitszustand und postete in den vergangenen Wochen immer mal wieder Fotos aus dem Krankenbett.



Auch jetzt ließ der "Avengers"-Held seine Follower einmal mehr an seinem Genesungsprozess teilhaben. In seiner Instagram-Story gab der 52-Jährige einen kleinen Einblick in seine Reha-Maßnahmen.

Dabei war zu sehen, wie die Muskeln in Renners Bein mit elektrischen Impulsen stimuliert wurden. Den kurzen Clip unterlegte der Schauspieler mit dem Beatles-Hit "Lady Madonna".