Jeremy Renner zeigt sich nach Horror-Unfall beim Joggen: "Schmerz ist Fortschritt"

Nach einem schweren Unfall mit einem Schneepflug befindet sich Schauspieler Jeremy Renner (52) auf dem Weg der Genesung. © Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Dies sei eine neue Bewegung für ihn, sagt der US-Schauspieler in einem Video, das er am Freitag in einer Instagram-Story postete. Gehen und Joggen würden unterschiedliche Muskelgruppen beanspruchen. Glücklicherweise habe er Titan in seinem gebrochenen Bein, erzählt er mit einem Lachen beim Laufen.

Für seinen ersten Jogging-Versuch würde er ein spezielles Laufband-Gerät benutzen, das einen Teil seines Körpergewichts mitträgt und dadurch die Knochen entlastet. "Schmerz ist Fortschritt für mich", schreibt der "Avengers"-Star in einer Textbotschaft zu einem Smiley-Emoji.

Renner war am Neujahrstag von einem Schneepflug überrollt worden, als er nach starken Schneefällen in der Bergregion nahe Lake Tahoe ein steckengebliebenes Fahrzeug freiräumen wollte.

Per Hubschrauber wurde er in die nahe gelegene Klinik in Reno (Nevada) gebracht, dort musste er mehrmals operiert werden. Der Hollywoodstar brach sich nach eigenen Worten bei dem Unfall mehr als 30 Knochen.

Über seine sozialen Medien informiert Renner seine Fans häufiger über seine Genesungsfortschritte.