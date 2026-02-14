Erschüttert wegen Epstein-Skandal: Jessica Haller ringt mit ihren Gefühlen

Berlin/Ibiza - Jessica Haller (35) gibt erneut tiefe Einblicke in ihr Seelenleben: Der ehemaligen Bachelorette setzen die aktuellen Berichte über den verurteilten US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) zu.

Jessica Haller (35) ist seit 2021 mit Johannes Haller (37) verheiratet. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Das hat die Influencerin in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verraten. Ursprünglich habe ein Fan nur wissen wollen, wie es seinem Idol gerade gehe. Demnach habe sich die 35-Jährige vor wenigen Tagen "zu tief" eingelesen, wie sie es nannte.

Insbesondere als Mutter empfinde sie die Inhalte als belastend und schwer zu verarbeiten. Was Minderjährigen angetan sein soll, beschäftigte die Ibiza-Auswanderin stark. Im Mai 2021 wurden sie und ihr Ehemann Johannes (37) stolze Eltern einer gesunden Tochter: Hailey-Su (4).

In mehreren Storys erzählte Jessica, was die Inhalte der Akten rund um dem Epstein-Skandal mit ihr machten: "Ich merke, wie sehr mich solche Themen aus der Bahn werfen." Darüber hinaus berichtete sie, wie soziale Medien und Nachrichten "unglaublich manipulativ" sein können, sie in einen "wahnsinnigen Strudel" zögen und ihr "mental den Boden unter den Füßen" wegzögen.

Aus diesem Grund habe sie nun die Notbremse gezogen und für sich selbst entschieden: "Ich sammle mich gerade wieder. Komme zurück zu mir (...) Und hab mir fest vorgenommen, nichts mehr zu konsumieren!"