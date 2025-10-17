Jessica Haller wird emotional: Das ist der wahre Grund für ihren Zusammenbruch

Jessica Haller ignorierte lange die Symptome ihrer Depressionen. Bei "deep & deutlich" verriet die Influencerin, was das Fass zum Überlaufen brachte.

Von Tobias Bruns

Hamburg/Ibiza - Jessica Haller (35) ignorierte lange die Symptome ihrer Depressionen, bis ihr Körper schließlich versagte. Bei "deep & deutlich" verriet die Influencerin, was das Fass zum Überlaufen brachte.

Jessica Haller (35) ist seit 2021 mit Johannes Haller (37) verheiratet. Ihr Mann war in ihrer dunkelsten Zeit ihr Anker. © Christoph Soeder/dpa "Am liebste würde ich jetzt hier schreien und direkt rauslaufen. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt herkomme, weil das tatsächlich noch sehr, sehr frisch ist. Ich bin immer noch in Therapie" sagte die ehemalige Bachelorette gleich zu Beginn der Sendung. Doch Haller zog trotzdem durch. Um anderen Mut zu geben, die ebenfalls unter Depressionen leiden. Fast sechs Monate hat sich die 35-Jährige weitestgehend aus den sozialen Medien zurückgezogen. Sie habe als Freundin, Ehefrau und Mutter immer andere Unterstützt. "Aber ich habe mich vergessen. Ich wurde immer ein Stück leerer. Ich habe meine eigenen Gedanken nicht mehr gehört", erzählt sie. Jessica Haller Jessica Haller: Depressionen auch für Ehe eine Bewährungsprobe "Ich hatte diese Leere in mir und die Schmerzen. Und das beides zusammen war dieser Zusammenbruch", so Haller, die sich im vergangenen Jahr einer Wirbelsäulen-OP unterziehen musste. Die letzte Energie nahm ihr ein Krankenhausaufenthalt der Großmutter ihres Mannes Johannes Haller (37). Die Familie sei deshalb aus Thailand nach Ravensburg geflogen, um der Oma beizustehen.

Jessica Haller: "Als hätte mir jemand meine Seele genommen"