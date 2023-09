Fans sind schockiert: Für diese Aktion erntet Jessica Haller einen fiesen Shitstorm!

Ibiza (Spanien) - Dieser Schuss ging nach hinten los! Mit ihrem neuesten Instagram -Video wollte Jessica Haller (33) eigentlich eine positive Message an ihre Community senden, doch die waghalsige Aktion kam alles andere als gut an ...

Jessica Haller (33) versorgt ihre Follower mit Content aus ihrer Wahl-Heimat Ibiza. © Montage: Screenshot/Instagram/jessica_haller

Mit ihren knapp 950.000 Followern teilt Influencerin Jessica Haller Tag für Tag ihr Leben mit Ehemann Johannes (35) und Töchterchen Hailey-Su (2) auf der Balearen-Insel Ibiza.



Dabei gewährt die ehemalige "Bachelorette" ihren Fans nicht nur Einblicke in ihren Familienalltag, sondern gibt auch Tipps in Beauty- und Fashion-Fragen, lässt ihre Anhänger an ihrer Musik-Karriere teilhaben und sendet regelmäßig jede Menge positive Energie aus ihrer sonnigen Wahl-Heimat in Richtung ihrer Community - was wohl auch das Ziel von Jessicas neuestem Clip gewesen sein dürfte.

Doch von ihren Fans hagelte es heftige Kritik. Aber wofür eigentlich?

In dem Video auf Jessicas Profil springt die 33-Jährige in der Dämmerung ungesichert auf dem Rand eines meterhohen Turms umher, während sie die Arme ausbreitet und ausgelassen tanzt.

Zu ihrer gut gelaunten Performance in schwindelerregender Höhe schreibt die Influencerin: "Viele Menschen wollen erfolgreich, mächtig und reich sein. Dabei müssen wir doch alle nur eins sein: glücklich. Stimmt's?"

Doch der gewünschte Effekt bei ihrer Anhängerschaft bleibt aus, stattdessen empfinden Jessicas Follower die Aktion der jungen Mutter als "lebensgefährlich" und ärgern sich über den "Leichtsinn" der Sängerin.