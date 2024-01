Jetzt also doch! Bachelor-Babe Nele mit diesem Fitnessstar erwischt

Der Fitness-Influencer Chris Curtis und das Bachelor-Babe Nele Wüstenberg (30) turtelten offenbar auch schon an diesem Strand auf Mallorca. © Screenshot/Instagram/chris_curtis_, nelipies (Bildmontage)

Schon seit einigen Wochen brodelt die Gerüchteküche um die Hamburgerin und den gebürtigen Münchner gewaltig. Jetzt wurden die beiden von einer TAG24-Insiderin in der Hamburger Innenstadt beobachtet. Die beiden sollen sehr vertraut gewirkt haben, stiegen dann in Neles Auto und fuhren gemeinsam davon.

Zwar äußerten sich bislang weder Nele noch Chris öffentlich zu den zahlreichen Liebesspekulationen, doch echte Fans dürfte ein Outing jetzt wohl kaum noch überraschen: Denn schon seit einiger Zeit weisen die Bilder auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts verdächtige Parallelen auf.

So posierten die beiden vor nur drei Wochen am selben Strand in Palma - der neuen Wahlheimat von Nele. In einem Video, in dem Nele das Jahr 2023 noch einmal Revue passieren ließ, bekam Chris außerdem schon einen ersten Gastauftritt: Für einen kurzen Augenblick ist zu sehen, wie die beiden sich innig in genau derselben Kulisse umarmen.

Damit scheinen die Weichen für ein baldiges Liebes-Outing 2024 also bereits gestellt zu sein ...