Jimi Blue Ochsenknecht ließ nichts aus: Einblick in seine Mega-Sause

Berlin/Hamburg/Kitzbühel - Man soll die Feste feiern, wie sie fallen - und Jimi Blue Ochsenknecht (33) feierte offenbar feste : Das zeigt eine neue Rechnung von seinem runden Geburtstag. Weil er ein Hotel um fast 14.000 Euro geprellt hat, sitzt der 33-Jährige in U-Haft. Ihm wird schwerer Betrug vorgeworfen.

Alles in Kürze

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat mächtig Ärger an der Backe. © Caroline Seidel/dpa

Der "Bild"-Zeitung liegt ein Bon vor, wonach es der frühere Kinderstar ordentlich krachen ließ.

Im 4-Sterne-Hotel "Sonne" in Tirol feierte er im Dezember 2021 seinen 30. - mit dabei offenbar auch sein Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) und Nino Sifkovits (30), Ehemann von Cheyenne Ochsenknecht (24). Die Sause ging über mehrere Tage.



Der Bewirtungsbeleg vom Restaurant "bei Tomschy" zeigt: Nur das Beste vom Besten war für das Gelage offenbar gut genug. Jedem Gourmet dürften bei dem Anblick die Ohren schlackern.

Unter anderem gingen neun Fla­schen Champagner der Mar­ke Roederer Crystal (à 395 Euro) und sieben Flaschen Dom Pérignon (à 275 Euro) über die Tresen.

Am späten Nachmittag hieß es dann: zur Kasse, bitte! 6706,20 Euro seien für Speis und Trank fällig geworden, hieß es. Doch Jimi Blue Ochsenknecht soll die Rechnung dreist an an den "Sonne"-Hotelier Wilhelm Steindl (32) weitergereicht haben, schreibt die "Bild" weiter.

Dieser habe bezahlt, "im guten Glauben", dass der Schauspieler das Geld später überweist, berichtete Steindl dem Blatt. Zuvor sei er Ochsenknecht sogar noch zuvorkommen, habe ihm für eine zweistöckige Luxus-Suite einen günstigeren Preis angeboten: 360 statt 540 Euro pro Nacht.