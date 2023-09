Joachim Llambi tobt nach Flugzeug-Crash auf Mallorca vor Wut: "So ein Chaos"

Saß rund zwei Stunden im gecrashten Condor-Flieger und blieb wie alle anderen Passagiere am Boden: "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (59). © Rolf Vennenbernd/dpa-pool/dpa

Niemand Geringeres als Joachim Llambi (59) befand sich an Bord der Maschine, die gerade im Begriff war, sich auf den Weg in Richtung Frankfurt am Main zu begeben, als eine Air-Europa-Maschine in das Heck des Condor-Eisenvogels krachte.

Vermutlich hatte der Pilot die mit 268 Personen besetzte Maschine verwunderlicherweise übersehen. Einem Reisenden war das aber vollkommen egal.

Denn auf Instagram wetterte Llambi kurz nach den Ereignissen: "Nach anderthalb Stunden auf der Startbahn wurden wir abgeschleppt und jetzt soll der Flieger in acht Stunden gehen. So ein Chaos, meine ganzen Termine gehen flöten", äußerte sich der "Let's Dance"-Juror alles andere als amüsiert über das Geschehene.

Neben etlichen Polizisten, Feuerwehrleuten und Mitarbeitern des Flughafens, die beide Flieger regelrecht umzingelten, vermisste Llambi hingegen eine Personengruppe ganz besonders: "Von Condor weit und breit keine Spur, Mitarbeiter in Palma Fehlanzeige." [Rechtschreibung angepasst, Anm. d. Red.]