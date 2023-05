Joe Jonas "weinte vor Eifersucht", weil ihm Nick diesen Job wegschnappte

Kalifornien (USA) - Was wäre Liebe unter Geschwistern ohne ein wenig Rivalität? Laut Joe Jonas (33) kommt das auch bei den Jonas Brothers vor. Dass ihm sein jüngerer Bruder Nick (30) einen heiß begehrten Job wegschnappte, konnte der Sänger und Schauspieler nur unter eifersüchtigen Tränen ertragen.

Nick (30, l.), Joe (33, M.) und Kevin (35, r.) sprachen gemeinsam über persönliche und professionelle Hürden, mit denen sie als Brüder zu kämpfen haben. © Screenshot: Instagram/armchairexppod

Laut dem US-Magazin Page Six herrscht deswegen aber kein böses Blut zwischen Nick und Joe. Die Brüder sprachen am vergangenen Dienstag in dem Podcast "Armchair Expert" über die heikle Job-Situation, die bereits einige Jahre zurückliegt.

Denn 2019 erfuhr der Juror und Stimmcoach für "The Voice Australia", dass er im kommenden Jahr nicht mehr dabei sein würde. Stattdessen schnappte sich Nick für 2020 den heißbegehrten Job in der US-Ausgabe der Gesangsshow.

"Ich war so eifersüchtig, dass ich mir die Augen ausgeheult habe", erinnerte sich Joe. "Es war natürlich bittersüß, weil ich mich total für ihn gefreut habe, aber ich war auch deprimiert, weil ich diesen verdammten Gig wollte", fügte der 33-Jährige im Beisein seiner Brüder hinzu.

Trotzdem seien die Jonas Brothers weiter im selben Team. Blut ist eben doch dicker als der Schweiß durch harte Juroren-Arbeit.

Das Trio, das noch einen 22 Jahre jungen vierten Bruder namens Frankie hat - er spielte in "Camp Rock 2: The Final Jam" (2010) eine kleinere Rolle und war als Synchronsprecher für den Film "Ponyo" (2008) von Studio Ghibli aktiv -, kämpfe nicht gegeneinander, sondern miteinander.