Neuer Befund: Krebskranker Jörg Dahlmann erhält nächste Hiobsbotschaft
Mainz - Jörg Dahlmann (67) kämpft weiter verbissen gegen den Tod. Im Rahmen seiner Tumor-Behandlung stellten die Ärzte jetzt einen weiteren Befund. Der 67-Jährige musste erneut unters Messer.
Die Hiobsbotschaften für den Fußball-Kommentator reißen einfach nicht ab. Nach zwei schweren Krebs-Operationen an der Leber stellten die Ärzte kürzlich auch noch eine Verengung der Herzgefäße fest. Doch damit nicht genug …
Wie Dahlmann gegenüber der "Bild"-Zeitung offenbarte, wurde bei ihm im Rahmen der Behandlungen an der Mainzer Uniklinik ein Eiterabszess am Dünndarm entdeckt. Dieser musste ebenfalls operativ entfernt werden.
"Nach drei Operationen fühle ich mich immer noch sehr schwach", gesteht der 67-Jährige im Gespräch mit dem Blatt. Trotz der schwierigen Zeit zeigt sich der Ex-"Dschungelcamp"-Kandidat kämpferisch und betont: "Mein Motto bleibt: Never give up! Gib niemals auf!"
Über seinen Instagram-Kanal lieferte Dahlmann noch mehr Details und erklärte, dass er noch "ein paar Tage in der Klinik bleiben" müsse. Sein Zustand entwickle sich jedoch langsam positiv. "Dann schließe ich dieses Leidens-Kapitel erst einmal", verrät er.
Häufige Krebs-Erkrankungen: Jörg Dahlmann leidet unter Gen-Defekt
Seit rund vier Wochen liegt der frühere Sportreporter nun schon im Krankenhaus. Auf Besuche verzichtet er dabei weiterhin konsequent, wie er in "Bild" bekräftigt. Auch Blumen möchte der Fußball-Fachmann keine.
Nur sein engstes Umfeld lässt Dahlmann nach eigenen Angaben an sein Krankenbett. Dazu zählt neben den leiblichen Kindern vor allem seine Partnerin Claudia Pöhlmann (52). Ihre Unterstützung gebe ihm enorm viel Kraft.
Dahlmann blickt bereits auf einen langen Leidensweg zurück. Drei Krebserkrankungen hat der Sportreporter bisher schon erfolgreich bekämpft. Ursache für seinen häufigen Horror-Diagnosen ist das sogenannte Lynch-Syndrom.
Laut dem TV-Star handelt es sich dabei um einen Gen-Defekt, der das Krebsrisiko deutlich erhöhen kann. Im Jahr 2005 wurde bei Dahlmann Darmkrebs festgestellt. Später folgten noch Haut- und Prostatakrebs. Im Juni machte er den Leber-Tumor öffentlich.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa