Neuer Befund: Krebskranker Jörg Dahlmann erhält nächste Hiobsbotschaft

Mainz - Jörg Dahlmann (67) kämpft weiter verbissen gegen den Tod. Im Rahmen seiner Tumor-Behandlung stellten die Ärzte jetzt einen weiteren Befund. Der 67-Jährige musste erneut unters Messer.

Jörg Dahlmann (67) wurde jüngst ein Eiterabszess am Dünndarm entfernt. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Die Hiobsbotschaften für den Fußball-Kommentator reißen einfach nicht ab. Nach zwei schweren Krebs-Operationen an der Leber stellten die Ärzte kürzlich auch noch eine Verengung der Herzgefäße fest. Doch damit nicht genug …

Wie Dahlmann gegenüber der "Bild"-Zeitung offenbarte, wurde bei ihm im Rahmen der Behandlungen an der Mainzer Uniklinik ein Eiterabszess am Dünndarm entdeckt. Dieser musste ebenfalls operativ entfernt werden.

"Nach drei Operationen fühle ich mich immer noch sehr schwach", gesteht der 67-Jährige im Gespräch mit dem Blatt. Trotz der schwierigen Zeit zeigt sich der Ex-"Dschungelcamp"-Kandidat kämpferisch und betont: "Mein Motto bleibt: Never give up! Gib niemals auf!"

Über seinen Instagram-Kanal lieferte Dahlmann noch mehr Details und erklärte, dass er noch "ein paar Tage in der Klinik bleiben" müsse. Sein Zustand entwickle sich jedoch langsam positiv. "Dann schließe ich dieses Leidens-Kapitel erst einmal", verrät er.