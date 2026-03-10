Jörg Schüttauf packt aus: DDR-Fluchtgedanken und klare Meinung zur AfD

Berlin - Jörg Schüttauf (64) zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Nun spricht er erstmals über seine DDR-Jugend, seine Haltung zur AfD und sein Leben als Opa.

Jörg Schüttauf (64) habe 1987 mit dem Gedanken an eine Flucht aus der DDR gespielt. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Nach einer Ausbildung zum Bühnentechniker und einem Studium an der Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig feierte Schüttauf einige Erfolge am Theater.

"Am Theater zu sein in der DDR war echt ein Geschenk", erzählt der heute 64-Jährige im Gespräch mit teleschau. "Wir hatten immer volle Häuser, denn das Theater war so ziemlich der einzige Ort, wo die Wahrheit gesagt wurde", so der Schauspieler weiter.

1987 habe er auch mit dem Gedanken an eine Flucht gespielt. Einige Ostberliner Theater hätten damals die Möglichkeit geboten, mit bestimmten Stücken ins nichtsozialistische Ausland zu reisen. Doch er entschied sich zu bleiben, denn die Aufnahme hätte mehrere Jahre gedauert.

Heute sei er allerdings auch nicht viel politischer. "Ich bin definitiv nicht der Mann, der versucht, den Leuten zu erklären, wie sie die Sache zu sehen haben", betont Schüttauf.

Doch zu der AfD hat er eine klare Meinung: "Ich wähle anders. Und ganz nebenbei denke ich, dass die Vernunft und der Verstand stärker sein werden, als immer nur auf Protest und Opposition zu setzen."