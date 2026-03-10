TikTok-Pfleger Rashid Hamid gedenkt Oma Lotti (†): "Hoffe, ich werde dich wiedersehen"

Hamburg - Sie waren ein Herz und eine Seele! Vor einem Jahr ist Oma Lotti im Alter von 93 Jahren verstorben . Nun, an ihrem ersten Todestag, gedenkt ihr Pfleger Rashid Hamid (33) mit rührenden Worten.

Pfleger Rashid Hamid (33) und Oma Lotti (†93) waren bis zu ihrem Tod vor genau einem Jahr unzertrennlich. © Screenshot/Instagram/pflege.smile

Der 33-Jährige und Oma Lotti waren unzertrennlich. Auf Instagram unterhielten die beiden ihre Fans mit zahlreichen Videos und Bildern, doch am 10. März 2025 trennten sich ihre Wege. Oma Lotti verstarb.

Am Dienstagmorgen, genau ein Jahr nach ihrem Tod, meldete sich Rashid auf seinem Profil zu Wort und gab seinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. "Auch nach einem ganzen Jahr fühlt es sich immer noch so unwirklich an", gestand der Pfleger. "Ich kann kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist und wie sehr du hier unten fehlst."

Denn die 93-Jährige war für ihn viel mehr als nur eine Patientin. "Du warst nicht nur eine Freundin, du warst Familie. Deine Art, dein Humor und deine gute Laune fehlen jeden einzelnen Tag", erklärte er. "Seit du nicht mehr da bist, gibt es keine Teeabende mehr. Und ich vermisse deine täglichen Anrufe, in denen du gefragt hast, wann ich endlich wieder vorbeikomme."

Ihren Tod hat Rashid bis heute noch nicht so richtig verkraftet, verständlich, wenn man auf die innige Beziehung der beiden schaut. Doch wie es der Zufall so wollte, wurde genau an ihrem Todestag auch sein Sohn geboren. "Viele sagen, das sei nur ein Zufall gewesen. Aber tief in meinem Herzen glaube ich, dass du Platz gemacht hast, damit er hier auf der Welt die volle Aufmerksamkeit bekommt. Dieser Gedanke gibt mir Trost", gab der Pfleger zu.