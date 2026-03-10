So emotional reagiert Ex-Bundesliga-Star Selke auf die Schwangerschaft seiner Frau
Hamburg/Istanbul - Ist das rührend! Evelyn Selke (31) wird das zweite Mal Mutter und zeigt ihren Followern, wie Davie Selke (31) und der Rest der Familie auf den positiven Schwangerschaftstest reagierten.
Jubelnde Freundinnen, weinende Mütter und ein Fußball-Profi, dem alles aus dem Gesicht fällt - wer nah am Wasser gebaut ist, sollte sich für dieses Video eine Packung Taschentücher bereitlegen.
Nach einem Instagram-Post mit der Verkündung der Schwangerschaft am Sonntag haben Evelyn und Davie auf ihrem YouTube-Kanal "The Selkes" noch einmal nachgelegt. Die Influencerin hat festgehalten, wie ihre Liebsten sich mit ihr freuen.
Angefangen mit Papa Davie: Im gemeinsamen Schlafzimmer übergibt sie ihm ein Geschenk aus dessen "Lieblings-Luxusmarken-Laden". Die Freude bei dem HSV-Aufstiegshelden ist groß - und explodiert, als er den Inhalt sieht.
Weit aufgerissene Augen, die Kinnlade auf der Brust, ein fragender Blick, der in Zeitlupe zu einem Strahlen wird. Und als die erste Überraschung überwunden ist, gibt's für die schwangere Frau eine überschwängliche Umarmung.
Auch die Mütter der beiden freuen sich so herzlich mit ihren Liebsten, dass dem einen oder anderen Betrachter die Tränen in die Augen schießen werden.
Wobei sich Evelyn gleich Vorwürfe von ihrer Schwiegermutter anhören muss. "Du hast mich angelogen", ruft Andrea Selke. Die Freude kann das aber nicht trüben.
Davie Selke: "Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich Junge sagen"
Ob Töchterchen Aiyana (3) sich auf eine Schwester oder einen Bruder freuen darf, verrät bzw. weiß die Familie noch nicht, spekuliert aber zum Geschlecht.
"Für mich ist es eine klare Nummer. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich Junge sagen", so der Stürmer. Evelyn glaubt auch an einen Jungen, Aiyana an ein Mädchen.
Zum Abschluss des Clips schwärmen Davie und Evelyn davon, wie sie durch ihr erstes Kind zu einer Familie wurden. "Unser Herz wurde größer, als wir es uns je hätten vorstellen können", schreiben sie.
"Wir erwarten unser zweites Baby und können es kaum erwarten, dieses kleine Wunder in unseren Armen zu halten. Wir wissen, dass dieses Kind ein Geschenk Gottes ist, und wir sind unendlich dankbar für den Segen, den er uns schenkt. Aiyana wird bald große Schwester sein, und unser Herz ist voller Liebe und Vorfreude auf das, was vor uns liegt", so die Selkes.
Wann es so weit ist, gab die Familie noch nicht bekannt.
