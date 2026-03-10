So emotional reagiert Ex-Bundesliga-Star Selke auf die Schwangerschaft seiner Frau

Hamburg/Istanbul - Ist das rührend! Evelyn Selke (31) wird das zweite Mal Mutter und zeigt ihren Followern, wie Davie Selke (31) und der Rest der Familie auf den positiven Schwangerschaftstest reagierten.

Davie Selke (31) stand die Überraschung ins Gesicht geschrieben. © YouTube/The Selkes

Jubelnde Freundinnen, weinende Mütter und ein Fußball-Profi, dem alles aus dem Gesicht fällt - wer nah am Wasser gebaut ist, sollte sich für dieses Video eine Packung Taschentücher bereitlegen.

Nach einem Instagram-Post mit der Verkündung der Schwangerschaft am Sonntag haben Evelyn und Davie auf ihrem YouTube-Kanal "The Selkes" noch einmal nachgelegt. Die Influencerin hat festgehalten, wie ihre Liebsten sich mit ihr freuen.

Angefangen mit Papa Davie: Im gemeinsamen Schlafzimmer übergibt sie ihm ein Geschenk aus dessen "Lieblings-Luxusmarken-Laden". Die Freude bei dem HSV-Aufstiegshelden ist groß - und explodiert, als er den Inhalt sieht.

Weit aufgerissene Augen, die Kinnlade auf der Brust, ein fragender Blick, der in Zeitlupe zu einem Strahlen wird. Und als die erste Überraschung überwunden ist, gibt's für die schwangere Frau eine überschwängliche Umarmung.

Auch die Mütter der beiden freuen sich so herzlich mit ihren Liebsten, dass dem einen oder anderen Betrachter die Tränen in die Augen schießen werden.

Wobei sich Evelyn gleich Vorwürfe von ihrer Schwiegermutter anhören muss. "Du hast mich angelogen", ruft Andrea Selke. Die Freude kann das aber nicht trüben.