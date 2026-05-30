30.05.2026 07:20 Harte Abrechnung mit Friedrich Merz! TV-Star André Dietz fassungslos über CDU-Pläne

Schauspieler André Dietz wütet im Netz gegen Friedrich Merz! Kommt der Bundeskanzler bald persönlich bei ihm vorbei?

Von Maurice Hossinger

Köln - Da schiebt einer aber mächtig Frust gegen Friedrich Merz (70)! Schauspieler André Dietz (50) hat sich in einem kurzen Clip fassungslos über die neuesten Pläne des Bundeskanzlers gezeigt und seine ganz eigenen Erfahrungen zur laufenden Debatte zur Pflegereform verraten.

Schauspieler André Dietz (50) zeigte sich auf Instagram zuletzt fassungslos über die Sparpläne der Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/André Dietz Seit Wochen toben im Bundestag Diskussionen darüber, ob demnächst in Sachen Inklusion, Pflege und Betreuung eingespart werden solle. Schauspieler André Dietz ("Alles was zählt") kann das aufkeimende Thema nicht nachvollziehen, hat deshalb auf Instagram seinem Frust freien Lauf gelassen. Denn: Der 50-Jährige ist Papa einer schwerbehinderten Tochter. Schon seit Geburt leidet Mari am Angelman-Syndrom, ständigen Krämpfen und epileptischen Anfällen - ist rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen. Promis & Stars "Let's Dance"-Star hat es satt! Christina Hänni räumt mit nervigem Gerücht auf "Friedrich Merz fragt, warum nicht EINE Person MEHRERE Menschen mit BEHINDERUNG betreuen kann. Ich frage mich eher: Wer betreut IHN eigentlich?", stellt der TV-Star in den Raum.

André Dietz läd Friedrich Merz nach Hause ein