Johannes Oerding trifft "treuesten Fan", die nennt ihn "schlimmer Schlingel"
Hamburg - Gänsehaut: Sänger Johannes Oerding (43) hat auf Instagram mal wieder einen ganz besonderen Konzertmoment mit seinen Fans geteilt.
Auf seinem Kanal veröffentlichte der Musiker am Samstag ein Video, das offenbar bei seinem Open-Air-Konzert in Braunschweig im vergangenen August aufgenommen worden war.
In dem Clip ist der 43-Jährige neben seinem "treuesten Fan" zu sehen, wie er es selbst ausdrückte. Obwohl die 81-jährige Brunhilde auf einen Rollator angewiesen ist, hatte die rüstige Rentnerin es sich nicht nehmen lassen, zum Konzert ihres Idols zu kommen.
Der Sänger zeigte sich beeindruckt und schmeichelte der langjährigen Anhängerin: "Also, ich sag’ mal so: Du würdest selbst die 60 gut aussehen lassen, das ist einfach so." Brunhilde schmunzelte: "Du bist so ein Schmeichler."
Das erinnerte Johannes an seine Oma, die ihn immer "Filou" genannt habe. "Ich weiß bis heute nicht, was das heißt", gestand der Musiker - Brunhilde verriet es ihm: "Schlimmer Schlingel."
Johannes Oerding teilt besonderen Konzertmoment auf Instagram
Johannes Oerding singt für Brunhilde und bekommt eine dicke Umarmung
Abschließend hatte der gebürtige Münsteraner noch eine besondere Überraschung für die 81-Jährige im Gepäck: "Weil du schon so lange und so oft zu mir kommst, habe ich mir heute gedacht, singe ich mal ein Liedchen für dich."
Mithilfe einer Künstlichen Intelligenz und ein paar Schlagworten zu Brunhilde hatte der 43-Jährige in Nullkommanix das Lied "Mein Herz schlägt Bruni" getextet, ehe er die Gitarre herausholte und loslegte.
"Oh Bruni, mein Licht, mein treuester Stern, du bist nie fern. Du hast mich, glaub’ ich, gern. Mit 81 Jahren und jugendlichem Sinn, weiß ich, solange du da bist, hat alles, hat alles einen Sinn. Mein Herz schlägt Bruni", trällerte er inmitten seiner Fans.
Dafür gab es nicht nur einen großen Applaus vom Publikum, sondern auch eine dicke Umarmung der sichtlich bewegten Brunhilde.
Die 81-Jährige dürfte diesen Moment nicht so schnell vergessen ...
Titelfoto: Fotomontage: Hendrik Schmidt/dpa, Instagram/johannesoerding