Johannes Oerding trifft "treuesten Fan", die nennt ihn "schlimmer Schlingel"

Hamburg - Gänsehaut: Sänger Johannes Oerding (43) hat auf Instagram mal wieder einen ganz besonderen Konzertmoment mit seinen Fans geteilt.

Sänger Johannes Oerding (43) traf bei einem Konzert in Braunschweig auf seinen "treuesten Fan": die 81-jährige Brunhilde. © Screenshot: Instagram/johannesoerding

Auf seinem Kanal veröffentlichte der Musiker am Samstag ein Video, das offenbar bei seinem Open-Air-Konzert in Braunschweig im vergangenen August aufgenommen worden war.

In dem Clip ist der 43-Jährige neben seinem "treuesten Fan" zu sehen, wie er es selbst ausdrückte. Obwohl die 81-jährige Brunhilde auf einen Rollator angewiesen ist, hatte die rüstige Rentnerin es sich nicht nehmen lassen, zum Konzert ihres Idols zu kommen.

Der Sänger zeigte sich beeindruckt und schmeichelte der langjährigen Anhängerin: "Also, ich sag’ mal so: Du würdest selbst die 60 gut aussehen lassen, das ist einfach so." Brunhilde schmunzelte: "Du bist so ein Schmeichler."

Das erinnerte Johannes an seine Oma, die ihn immer "Filou" genannt habe. "Ich weiß bis heute nicht, was das heißt", gestand der Musiker - Brunhilde verriet es ihm: "Schlimmer Schlingel."