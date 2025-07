Johannes Oerding holt Fan auf die Bühne: Dann ist der Musiker sprachlos

Hamburg/Ludwigsburg - Das Publikum tobt, die Stimmung ist ausgelassen. Auf der Bühne: Musiker Johannes Oerding (43), der gerade ein Konzert in Ludwigsburg gibt. Plötzlich entdeckt der Sänger am Freitagabend ein Schild im Publikum.

Alles in Kürze

Johannes Oerding (43) hat auf seinem Konzert eine Zuschauerin auf die Bühne geholt. © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot johannesoerding/Instagram

"Was steht da?", fragt der 43-Jährige, als er versucht den Text auf dem Schild zu erkennen. Alles festgehalten in einem Video auf Instagram. "Singst du mit mir 'Für immer ab jetzt'?", entziffert Oerding den Wunsch auf dem Schild einer Zuschauerin, die offenbar gemeinsam mit dem Sänger auf der Bühne performen möchte.

"Das ist immer so eine 50/50 Chance - was passiert jetzt?", so der Musiker zum Publikum.

Nach kurzem Überlegen dann die Entscheidung: "Ja komm, mach dich schon mal auf den Weg", so der Sänger, während er die mutige Zuschauerin zu sich auf die Bühne winkt.

Oben angekommen heißt Oerding den Fan Willkommen und fragt ungläubig: "Bist du dir sicher, dass du jetzt hier oben sein willst?", woraufhin die Zuschauerin seine Frage bestätigt.

"Dafür schon mal einen Applaus", so der Sänger und stimmt mit seiner Gitarre den gewünschten Song der Zuschauerin an. Was dann folgt, macht den Musiker sprachlos. Als die Zuschauerin beginnt zu singen, bemerkt Oerding sofort das Ausnahmetalent des Fans.