Roomtour von Dilara Kruse: Ihr erratet nie, wie teuer die Gardinen waren

Alles in Kürze

Auch die ein oder anderen Web-Anhänger sehen das offenbar kritisch. Die Spielerfrau aber lässt sich das nicht gefallen und schießt in ihrer Instagramstory zurück. "Manchmal frage ich mich, wer euch ins Gehirn geschissen hat", so die 34-Jährige.

"Für die Gardinen haben wir ungefähr 13.000 Euro bezahlt", so die Influencerin. Wie bitte? 13.000 Euro ... für Gardinen! Für die gleiche Summe kann man sich auch schon ein kleines Auto kaufen - als Neuwagen.

Stolz präsentiert die brünette Beauty ihren 120.000 Follower die neuen Vorhänge. Dafür haben die Kruses allerdings auch tief in die Tasche greifen müssen .

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, doch Dilara ist durch die Kritik nun erst richtig in Rage geraten. Vor allem der Vorwurf sie und ihr berühmter Ehemann, der eine Vorliebe für Autos hat, schaden der Umwelt, stößt ihr übel auf.

"Wir sind doch nicht die Einzigen, die Rennsport machen. Auch viele großen Firmen machen das. Zweitens: Ich kaufe mir doch kein Auto und denke an die Umwelt. In dem Moment gefällt mir das Auto, also kaufe ich es."

Ihr Appell: "Lasst doch die Leute machen, was sie wollen." Das können dann eben auch mal 13.000-Euro-Gardinen sein.