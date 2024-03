Johnny Depp und Disney: Ist es doch noch nicht aus zwischen den beiden?

Vielleicht ist dieser Vorsatz aber doch nicht so endgültig wie gedacht. Laut neuesten Berichten besteht sehr wohl die Möglichkeit, dass der Piraten-Darsteller für Fluch der Karibik 6 zurück auf die Bühne kehrt.

Die allermeisten denken aber beim Namen Johnny Depp (60) wohl zuerst an eine seiner berühmtesten Rollen: Captain Jack Sparrow aus Fluch der Karibik.

"Alles ist möglich. Wenn es das richtige Projekt ist, dann wird er es machen", behauptet eine ihm nahestehende Quelle gegenüber dem People-Magazin.

Das mag zwar zunächst noch nicht viel bedeuten, aber auch Sean Bailey (54), Präsident der Walt Disney Studios Motion Picture Production, will zum Thema Johnny Depp bei Fluch der Karibik 6 keine klare Aussage treffen, wie die New York Times berichtet. Da man zuvor noch davon ausging, eine Zusammenarbeit sei nicht mehr möglich, ist diese Aussage zumindest überraschend.

Auch wenn man nicht ganz sicher sagen kann, dass der 60-jährige Film-Star erneut als Captain Jack Sparrow vor der Kamera sein wird, so deutet doch einiges darauf hin. Alle Fans der Film-Reihe dürfen also weiterhin an ein Wiedersehen glauben.