Jolina Mennen legt sich erneut unters Messer: Das ließ sie dieses Mal machen

Transgender-Influencerin Jolina Mennen (32) hat sich erneut unters Messer gelegt. Unter anderem ließ sie sich ihre Brustimplantate entfernen. © Fotomontage: Instagram/jolinamennen

Der Eingriff fand bereits vor einigen Tagen in einer Klinik statt und die gebürtige Bremerin hatte ihre Fans vor und unmittelbar nach der OP auf Instagram über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten.

So richtig klar wurde dabei allerdings nicht, was die 32-Jährige eigentlich alles hat machen lassen, weshalb sie sich am Sonntag mit einem Video bei ihren Followern meldete. "Ich glaube, ich muss euch einmal erklären, was für eine Operation ich überhaupt hatte", verdeutlichte Jolina.

Es sei nicht nur eine Entnahme ihrer Brustimplantate gewesen, entgegnete sie auf die entsprechende Frage einer Abonnentin - und führte aus: "Meine Brust wurde zusätzlich gestrafft und mit Eigenfett aufgefüllt. Das heißt, ich habe im Optimalfall danach einfach eine schöne, natürliche Form der Brust."

Das Fett für diesen Eingriff sei aus ihren Armen entnommen worden, klärte die Norddeutsche auf. "Die Arme wurden danach aber zusätzlich auch noch gestrafft. Das heißt, im Prinzip wurde mein kompletter Oberkörper gestrafft und neu modelliert."