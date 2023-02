Jolina Mennen stichelt gegen Ex-Dschungelcamper: "Scheint ja nicht so gut zu laufen"

Dschungelcamperin Jolina Mennen (30) zeigte sich bei der Premiere von "Harry Potter und das verwunschene Kind" in den Farben Slytherins. © IMAGO / Eventpress

Zur Europapremiere von "Harry Potter und das verwunschene Kind" erschien Jolina am Sonntag ganz bewusst in den Farben Slytherins - schließlich könne sie sich in Sachen Stolz gut mit dem Haus identifizieren: "Ich habe lange wenig Stolz gehabt, aber mittlerweile mag ich den Menschen, der ich geworden bin, sehr gerne!", erklärte sie.

Gewandelt habe sich das erst mit ihrer Transition in den vergangenen Jahren. Denn Jolina kam als biologischer Junge zur Welt. "Als ich die Frau geworden bin, die ich hätte sein sollen, habe ich angefangen, mich zu lieben", so die 30-Jährige.

Die mediale Aufmerksamkeit, die sie nun nach ihrem Auftritt im Dschungelcamp genießt, wolle sie auch weiter als Sprachrohr für Diversity nutzen. "Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass Leute Angst oder Unsicherheit haben, was Transsexualität angeht. Das Wichtigste dabei ist: Fragen zu stellen."

Sie sei sehr dankbar dafür, dass Zuschauer sie bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" von ihrer authentischen Seite hätten erleben können. "Dass ich nicht in ein komisches Licht gerückt wurde, als Fetisch oder Freak, sondern als Jolina", sagt sie weiter.

Die einzelnen Folgen habe sie sich nach ihrer Rückkehr allerdings trotzdem nicht anschauen können. "Ich habe es probiert", sagt sie. Doch einzelne Szenen hätten sie dann zu sehr vor den Kopf gestoßen. "Ich habe einfach das Gefühl gehabt: So habe ich die Situation nicht wahrgenommen."

Erst jetzt habe sie erkannt, dass die einzelnen Kandidaten schon von vornherein für bestimmte Rollen besetzt worden seien. "Nur Material, was in die Schublade passt, wird auch gezeigt", so Jolina. "Wenn jemand fünf Minuten am Tag gute Laune hat und die anderen Stunden des Tages eine Fresse zieht, aber dieser Mensch als Gute-Laune-Charakter dargestellt werden soll, dann werden eben nur die fünf Minuten gezeigt", sagte Jolina, die während und nach der Show vor allem mit Cosimo Citiolo (41) aneinandergeraten war.

Und obwohl sie nun auf dem roten Teppich betonte, inzwischen mit allen Teilnehmern Frieden geschlossen zu haben, konnte sie sich doch auch einen weiteren Seitenhieb nicht verkneifen...