Jon Bon Jovi trauert um seine Mutter: "Eine unerschütterliche Kraft"

Jon Bon Jovi (62) verdankt seinen Eltern nach eigener Aussage alles. Umso schwerer ist es für ihn, eine von beiden zu verlieren.

Wie das US-Magazin People berichtete, starb Carol A. Bongiovi am Dienstag, 9. Juli, im Monmouth Medical Center in der Kleinstadt Long Branch im US-Bundesstaat New Jersey.

In einer Erklärung sagte Bon Jovi: "Unsere Mutter war eine unerschütterliche Kraft, ihr Geist und ihre Macher-Mentalität haben diese Familie geprägt. Wir werden sie sehr vermissen."

In Erie, Pennsylvania, geboren, war Carol nicht nur Gründerin des Fanclubs der gleichnamigen Band ihres Sohnes, sondern betrieb auch mehrere Geschäfte. 1959 trat sie dem Marine-Corps des Militärs bei und lernte dort ihren zukünftigen Ehemann John Bongiovi Sr. kennen.

Das Paar zog nach New Jersey und gründete eine Familie. Bis zu ihrem Tod lebte Carol in dem US-Bundesstaat. Im Gespräch mit The Big Issue im November 2020 beschrieb Bon Jovi seine Eltern als Menschen, "die die Fähigkeit haben, Träume wahr werden zu lassen".

"Als ich älter wurde, wurde mir klar, dass das ein großes Geschenk war, das ich von meinen Eltern bekommen habe", erklärte er. "Sie glaubten wirklich an das John-Kennedy-Mantra, zum Mond zu fliegen. 'Ja, natürlich kannst du zum Mond fliegen. Geh einfach, Johnny.' Und da ging ich."