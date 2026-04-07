Judith Hoersch fordert Social-Media-Verbot für Kinder: "So spät wie möglich erlauben"

Berlin - Viele Eltern stellen sich die Frage: Wann bekommt mein Kind ein Handy und wann darf es in die Social-Media-Welt eintauchen? Schauspielerin Judith Hoersch (45) vertritt dazu eine klare Haltung.

Judith Hoersch (45) spricht sich eindeutig für ein Handy-Verbot bei Kindern aus. © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich würde das Handy so spät wie möglich erlauben und Social Media am liebsten so lange es geht verbieten, wenn ein Gesetz erlassen würde", so die "Lena Lorenz"-Bekanntheit gegenüber teleschau.

Sie findet schon ihren eigenen Handykonsum problematisch. Vor allem auf Instagram fällt es ihr schwer, mit dem Scrollen aufzuhören. "Ich bin jedoch ganz klar für ein Verhängen von Verboten - wie beim Alkohol, auch wenn das nicht das Problem an der Wurzel löst", erklärt die 45-Jährige.

Ihre sechsjährige Tochter wisse zum Beispiel, wie man ein Handy entsperrt und wie die Spotify-App aussieht. "Kinder wachsen mit Technik auf, weil wir sie als Eltern permanent nutzen. Es steht und fällt mit der Aufklärung und unserem Bildungssystem", betont Judith.

Sie weiß auch: Wer soziale Medien nutzt, wird zwangsläufig mit Schönheitsidealen konfrontiert. Umso wichtiger ist es ihr, ihrer Tochter ein gesundes Selbstbild vorzuleben.

Doch dorthin zu kommen, sei ein langer Prozess gewesen. "Lange habe ich - wie viele in der Branche - darauf geachtet, möglichst dünn zu sein. Dieses Ideal ist sehr präsent und trotzdem spricht kaum jemand darüber", weiß die Blondine.