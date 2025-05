Wo steckt Judith Rakers? Rätsel um Ex-Tagesschau-Sprecherin geht wieder los

Judith Rakers (49) ist wieder für die WDR-Sendung "Wunderschön" unterwegs und stellt ihre Fans vor ein Rätsel. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/judith_rakers (2)

Wie schon so oft in den Vorjahren hat die 49-Jährige, die erst kürzlich von Hamburg auf die Ostsee-Insel Rügen gezogen ist, wieder kleine Rätsel zu ihrem Aufenthaltsort gegeben. Los ging es am Samstag auf dem Instagram-Kanal von Rakers.

"So, meine Lieben! Auch dieses Jahr wieder die Frage: Wo bin ich?", sagte sie in einem kurzen Clip, der sie am Meer zeigte. Für die Sendung "Wunderschön" ist sie wieder unterwegs auf Drehreise und wollte daher von ihren Fans wissen, ob sie erraten können, wo gerade gedreht wird.

"Bin gespannt, wie viele Hinweise ihr dieses Mal braucht", schrieb sie zu dem Beitrag, den sofort zahlreiche ihrer Follower kommentierten. Ihre Tipps gingen von Kroatien über Portugal bis hin zu Griechenland und vor allem der Mittelmeer-Insel Kreta.

Am Sonntagvormittag folgte das zweite Rätsel der ehemaligen Nachrichtensprecherin. Im neuen Video waren zunächst Enten gefolgt von einer Schafherde zu sehen. Am Ende drangen auch noch Kühe in den Vordergrund. "Es ist ein sehr deutlicher Hinweis im Bild. Ihr müsst ihn nur deuten können ;-)", schrieb Rakers dazu.