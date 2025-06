Judith Rakers gesteht: Als Jugendliche brach sie in Freibäder ein

Bremen - Wer hätte das gedacht? Moderatorin Judith Rakers (49) fragte in der Radio-Bremen-Show " 3nach9 " ihre Gäste nach ihren Kindheitserinnerungen an den Sommer, verblüffte dabei aber selbst mit einer Antwort.

Schmitz hatte in seiner Jugend Ähnliches getan. "Haben wir auch gemacht. Hatten wir einen Schiss, kann ich dir sagen", verriet er. Zuvor hatte der Komiker noch gestanden, dass er sich an den "Flutschfinger" erinnere, wenn er an seine Kindheit zurückdenke.

Ihr Kollege Giovanni di Lorenzo (66) erinnerte sich an seine Kindheit in Italien zurück. © Sina Schuldt/dpa

"3nach9"-Moderator Giovanni di Lorenzo (66) hingegen schwelgte in Erinnerungen an die Heimat seines Vaters. "Nachts spät mit der ganzen Großfamilie am Strand von Rimini zu sitzen und futtern bis in die Puppen", erklärte er.



Schauspielerin Flake sprach von einem Mädchentraum. "Ich glaub für mich ist es, mit einem langen Laken Kaiserin spielen: Also das Laken als Schleppe durch den Garten." Rakers hakte nach: "Warum Kaiserin und nicht Prinzessin?" Die einfache Antwort: "Eine Prinzessin hat doch gar keine Macht."

Und so hatte Rakers mit ihrer simplen Frage für ein reichlich Spannung in der Show gesorgt.