Judith Rakers peinlich berührt: Ihr Zahnarzt wird sich noch auf dem Sterbebett daran erinnern

Hamburg - Judith Rakers (49) erzählte in der neusten Podcastfolge von "Baborie & Rakers" von ihrem peinlichen Zwischenfall beim Zahnarzt.

Judith Rakers (49) gehe generell nicht gerne zum Zahnarzt, aber eine Situation werde sie wohl nie vergessen. © Sina Schuldt/dpa

"Ich glaube, dass der Zahnarzt sich an diesen Termin erinnern kann, auch noch auf dem Sterbebett", begann Rakers ihre Erzählung. Es sei eine Sache, die bisher zwischen ihr, der Zahnarzthelferin und dem Zahnarzt geblieben war.

Der ehemaligen Tagesschausprecherin mussten damals die Weisheitszähne gezogen werden. Allerdings bekam sie bei dem Eingriff keine Vollnarkose. Stattdessen gab es eine örtliche Betäubung für die 49-Jährige.

Zudem riet der Zahnarzt Rakers dazu, ihre Kopfhörer mitzubringen, damit sie laut Musik hören konnte, um die Operationsgeräusche zu übertönen.

Die 49-Jährige erklärte, dass sie Zahnarztuntersuchungen fürchterlich fände:

"Das ist meine Phobie, ich finde das ganz schlimm, ich kann kein Blut sehen, wenn ich dann das Blut schmecke im Mund, während der Behandlung, dann stelle ich mir schon vor, wie es aussieht, und dann wird mir schon direkt schlecht."

Für die ehemalige Tagesschausprecherin sei das wirklich eine absolute Stresssituation.