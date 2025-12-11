Trauer auf der Rügen-Farm: Judith Rakers muss schweren Verlust verkraften

Hamburg/Rügen - Im Sommer ist Judith Rakers (49) samt ihrer kleinen Farm – wie die ehemalige Tagesschausprecherin ihren Hausstand selbst nennt – nach Rügen gezogen. Auch ihre Hühner meisterten den Umzug von Hamburg auf die Ostseeinsel. Doch nun teilt die Moderatorin eine traurige Nachricht.

Auf der kleinen Farm von Judith Rakers (49) gab es einen Todesfall. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

"Heute ist die kleine Trouble von uns gegangen", verkündet Rakers die traurige Botschaft am Montag mit einem Bild des Tiers auf Instagram.

Darauf zu sehen: die kleine Henne mit ihrem markanten braun-schwarzdoppeltgesäumten Federkleid. "Sie wurde 6 Jahre alt. RIP, mein Löwenherz", so die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin weiter.

Zur genauen Todesursache des Tiers ist bislang nichts bekannt. Fest steht aber: Judith Rakers liebt ihre kleinen Federfreunde.

"Die Hühner haben mein Leben verändert", verriet die 49-Jährige im April 2024. Wären sie nicht gewesen, hätte sie heute wahrscheinlich nicht ihre kleine Farm und würde noch immer jeden Abend die berühmte Tagesschau-Begrüßung aufsagen.