Judith Rakers verrät heimliche Leidenschaft: "Schlimmer als Zahnschmerzen"

Bremen - Am Freitag begrüßte Judith Rakers (49) bei " 3nach9 " wieder eine prominente Gästerunde und plauderte eine Leidenschaft aus, die selbst ihren Kollegen noch überraschte.

Judith Rakers (49) überraschte bei "3nach9" mit ihrer Leidenschaft für Karaoke. © Sina Schuldt/dpa

Eigentlich war sie gerade ins Gespräch mit Sänger Álvaro Soler (34) vertieft, als die Moderatorin plötzlich eine Seite von sich zeigte, die man so noch nicht kannte.

Der Sänger lebte lange in Tokio, besuchte dort eine deutsche Schule und gründete eine Schülerband. "Es gibt ja diese Karaoke-Tradition in Japan. Stimmt es, dass du beim Karaoke-Singen dein Talent für das Singen entdeckt hast?", fragte Rakers. "Weil ich gehe nämlich auch gern in Karaoke-Bars und ich habe kein Talent entdeckt", schob sie hinterher.

"Es ist nie zu spät, du hast noch Zeit", tröstete sie der gebürtige Spanier.

Ihr Moderatoren-Kollege Giovanni di Lorenzo (66) war völlig überrascht. "Judith, diese Leidenschaft von dir ist mir bislang entgangen. Zur Strafe gehen wir jetzt zusammen in eine Karaoke-Bar", so der 66-Jährige, was seine Wirkung allerdings völlig verfehlte. "Oh, wir gehen mal zusammen in die Thai-Oase", erwiderte Rakers begeistert. Die Thai-Oase ist eine berüchtigte Karaoke-Bar auf dem Hamburger Kiez.

Und sie drehte den Spieß um. "Das ist wirklich eine Strafe für dich", sagte sie und packte an Soler gewandt eine Geschichte aus.

Das letzte Mal, als sie aufgetreten sei, habe der Typ an der Karaoke-Maschine gesagt: "Ladies, nichts für ungut, aber das war schlimmer als Zahnschmerzen."