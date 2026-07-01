Insolvenzantrag! Deutsche Olympia-Legende ist pleite, selbst RTL konnte ihn nicht retten
Köln - Jürgen Hingsen gehört zu den größten Sportlern des Landes, jetzt ist er pleite. Auch eine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp konnte den 68-Jährigen nicht retten.
Wie "Bild" berichtet, hat das Amtsgericht Köln bereits am 22. Juni 2026 ein Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit gegen den ehemaligen Weltklasse-Zehnkämpfer eingeleitet. Hingsen selbst soll den Antrag dazu eingereicht haben.
"Ich habe beschlossen, diesen Weg jetzt zu gehen, um auch reinen Tisch zu machen", erklärte der "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"-Kandidat von 2025 gegenüber dem Blatt. Er habe "vor 15 oder 16 Jahren finanzielle Fehler gemacht".
Damals investierte Hingsen größere Geldsummen in Unternehmen für erneuerbare Energien. Doch sämtliche Investments floppten. Heute hat er seine Lehren daraus gezogen und betont: "Man sollte einfach die Finger von Sachen lassen, von denen man zu wenig Ahnung hat."
Seine Schulden sollen im sechsstelligen Bereich liegen. Gläubiger mit offenen Forderungen müssen sich künftig direkt an den zuständigen Insolvenzverwalter wenden. Auch Einnahmen aus TV-Auftritten und Sport-Events muss Hingsen ab sofort melden.
Drei Fehlstarts machten Jürgen Hingsen zur Olympia-Legende
Trotz des finanziellen Ruins versucht der 68-Jährige, sein Schicksal sportlich zu nehmen. Er sagt: "Wenn du stürzt, dann bringt es nichts, liegenzubleiben. Dann musst du aufstehen und den Blick nach vorn richten und die neuen Herausforderungen annehmen."
Das sei überall im Leben so, "auch wenn es wehtut". Trotz der schwierigen Lage will Hingsen weiter als Experte und Motivationsredner arbeiten. Sein Schritt ins Reality-TV war indes nur von kurzer Dauer. Aus dem "Dschungelcamp" flog er damals gleich als Erster raus.
Wesentlich erfolgreicher verlief dagegen seine sportliche Laufbahn. Anfang der 1980er-Jahre stellte Hingsen drei Weltrekorde im Zehnkampf auf und lieferte sich über Jahre packende Duelle mit dem britischen Olympiasieger Daley Thompson.
Bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles gewann er die Silbermedaille. Vier Jahre später in Seoul wurde "Hollywood Hingsen" dann zur tragischen Figur. Beim 100-Meter-Rennen legte er insgesamt drei Fehlstarts hin und wurde daraufhin disqualifiziert.
Titelfoto: Anke Waelischmiller/dpa