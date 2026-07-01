Nick Cave & The Bad Seeds begeistern Waldbühne in Berlin: 22.000 Fans huldigen dem Meister der Melancholie

Berlin - Die Waldbühne wird zur Pilgerstätte: 22.000 Fans feiern Nick Cave (68), den Meister der Melancholie, am Dienstagabend in Berlin und erleben einen nahbare, intensiven Bühnenarbeiter, der auch nach fünfzig Jahren noch überzeugt. Die Konzertkritik.

Überlebensgroß auf der Videoleinwand: Nick Cave (68) kehrte nach vier Jahren zurück auf die Waldbühne. © Denis Zielke/TAG24

Als Nick Cave im dunkelblauen Dreiteiler, das schwarz gefärbte Haar nach hinten toupiert am Dienstagabend um 19.25 Uhr fünf Minuten vor der Zeit die Bühne betritt, strömen noch Hunderte Fans die steilen Treppen herunter.

Der Start mit "Get Ready for Love" war Programm. Cave geht auf Tuchfühlung. Er lehnt sich über die Reling, klatscht mit den Fans ab, hält Blicke fest, singt ihnen direkt ins Gesicht. Einmal hätte sich der Australier fast zum Stagediving hinreißen lassen. Stattdessen signiert er später am Bühnenrand CDs und LPs signiert. Wer in der ersten Reihe war, dem Meister der Melancholie ganz zu Fuß, wurde an diesem Abend besonders beschenkt.

Berlin ist für ihn dabei mehr als eine Konzertstation. In den 1980er-Jahren lebte er Kreuzberg, seine Stammbar war die Riskobar. Blix Bargeld (67), Frontmann der Band Einstürzende Neubauten und Gründungsmitglied der Bad Seeds, war da Barkeeper.

Auch an diesem Abend wird Bargeld nicht mit Cave "The Weeping Song" (1993) im Duett singen. "I don't know where Blixa ist. Watching the Word Cup?", reagierte der gut gelaunte Bühnenmensch auf die fordernden Rufe. Dafür sitzen im Publikum auch alte Weggefährten und Freunde wie Schauspieler Ben Becker (61) und Regisseur Wim Wenders (80).