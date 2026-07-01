"Harry Potter" und "Indiana Jones" machten ihn berühmt: Schauspieler Michael Byrne ist tot

London - Traurige Nachrichten aus der Filmwelt : Schauspieler Michael Byrne ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Die Rolle des Nazi-Generals machte Michael Byrne (†82) in "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" weltbekannt. Hier spielt er an der Seite von Alison Doody (59). © IMAGO / Allstar

Der britische Kinostar starb bereits am 20. Juni in London, wie der Guardian schreibt. Die Todesursache ist allerdings unbekannt.

Internationale Berühmtheit erlangte Byrne vor allem durch seine Rolle als skrupelloser Nazi-General Colonel Vogel in Steven Spielbergs "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" (1989).

Im ersten Teil von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" (2010) wurde er ebenfalls einem breiten Publikum bekannt, indem er den alten Gellert Grindelwald mimte.

Zwar war die Szene mit Co-Star Ralph Fiennes (63) alias Bösewicht "Lord Voldemort" nur wenige Sekunden lang. Trotzdem haben viele Fans den damals 66-jährigen Schauspieler noch genau so in Erinnerung behalten.

Zuvor spielte Byrne in zahlreichen anderen Kinostreifen mit, darunter in Mel Gibsons "Braveheart" (1995), "Gangs of New York" (2002), "Armee des Schreckens" (1994) und "Intrigo: Tod eines Autors" (2018).