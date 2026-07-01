"Harry Potter" und "Indiana Jones" machten ihn berühmt: Schauspieler Michael Byrne ist tot
London - Traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Schauspieler Michael Byrne ist im Alter von 82 Jahren verstorben.
Der britische Kinostar starb bereits am 20. Juni in London, wie der Guardian schreibt. Die Todesursache ist allerdings unbekannt.
Internationale Berühmtheit erlangte Byrne vor allem durch seine Rolle als skrupelloser Nazi-General Colonel Vogel in Steven Spielbergs "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" (1989).
Im ersten Teil von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" (2010) wurde er ebenfalls einem breiten Publikum bekannt, indem er den alten Gellert Grindelwald mimte.
Zwar war die Szene mit Co-Star Ralph Fiennes (63) alias Bösewicht "Lord Voldemort" nur wenige Sekunden lang. Trotzdem haben viele Fans den damals 66-jährigen Schauspieler noch genau so in Erinnerung behalten.
Zuvor spielte Byrne in zahlreichen anderen Kinostreifen mit, darunter in Mel Gibsons "Braveheart" (1995), "Gangs of New York" (2002), "Armee des Schreckens" (1994) und "Intrigo: Tod eines Autors" (2018).
Michael Byrne wirkte in mehr als 160 Film- und Fernsehproduktionen mit
Seine Leidenschaft galt auch dem Theater. Der am 7. November 1943 geborene Londoner trat in den 1960ern vor seiner Filmkarriere in Produktionen der National Theatre Company an der Seite von Laurence Olivier (†82), Robert Stephens (†64) und "Harry Potter"-Schauspielkollegin Maggie Smith (†89) auf.
Insgesamt wirkte Byrne in mehr als 160 Film- und Fernsehproduktionen mit. Zuletzt war der Brite 2023 in der Netflix-Miniserie "Bodies" zu sehen.
Laut dem Guardian hinterlässt Byrne seine Ehefrau und Schauspielkollegin Carole Nimmons (83) sowie zwei Töchter und drei Enkelkinder.
Zwar habe das Paar, welches 1965 geheiratet hatte, die vergangenen Jahre getrennt gelebt. Nimmons soll ihren Mann jedoch bis zum Tod gepflegt und begleitet haben.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Allstar, IMAGO / Avalon.red