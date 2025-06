Jürgen Milski macht Diagnose publik: Eine heilende OP lehnt er ab!

Alles in Kürze

Jürgen erklärt dazu: "Ich wusste nicht, was dahintersteckt: Es hätte auch das Herz sein können." Eine Ahnung, woher die beängstigenden Symptome stammen könnten, hatte der Vater einer erwachsenen Tochter nicht.

Im Gespräch mit " Bild " erinnert sich Milski an die ersten Symptome zurück: "Es fing mit einem Finger an. Irgendwann waren drei Finger betroffen, und ich bin jede Nacht davon wach geworden und musste die Hand ausschütteln."

Wie die Essener Uniklinik kürzlich herausfand, leidet der Kölner Entertainer an einer Nervenkrankheit: dem Karpaltunnelsyndrom. Tatsächlich sind bis zu zehn Prozent der Erwachsenen in Deutschland davon betroffen.

Der 61-Jährige hat seinen Hauptwohnsitz inzwischen in Österreich.

Beim Karpaltunnelsyndrom drücken Wucherungen auf den Mittelhandnerv, wodurch Taubheitsgefühle und Kribbeln ausgelöst werden können. Laut Christoph Kleinschnitz von der Uniklinik Essen ist die Erkrankung jedoch gut behandelbar.

"Heilen kann man das Karpaltunnelsyndrom nur mit einer Operation. Dabei werden die Wucherungen entfernt und der Nerv langfristig vom Druck befreit", erläutert der Direktor der Neurologie an der Uniklinik Essen gegenüber dem Blatt.

Für Milski kommt ein Eingriff derzeit aber nicht infrage. "Auf die OP möchte ich so lange wie möglich verzichten. Dafür habe ich gar keine Zeit", stellt der Sänger klar. Immerhin tritt er auch in dieser Saison wieder mehrmals die Woche am Ballermann auf.

Auch deshalb setzt der ehemalige "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer vorerst auf eine konservative Behandlung in Form einer Schiene. Die soll sein Handgelenk stabilisieren und die Beschwerden so deutlich lindern. Ganz weg seien diese aber noch nicht.