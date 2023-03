Hat sich Julian Claßen mit Falschparker geprügelt? Instagram-Story gibt Grund zur Sorge!

Top gestylt machte sich das junge Glück auf den Weg ins Möbelhaus. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Makaric

Das ließ "Julienco" nicht auf sich sitzen und speiste die Kritik ganz lässig ab: "Ich habe Anteile an Bilou und alles mit aufgebaut", so der Blondschopf.

Scheinbar genug Ärger und Stress für den 29-Jährigen, dass er im Anschluss mit lästigem Nasenbluten zu kämpfen hatte und seine Follower standesgemäß daran teilhaben lassen wollte.

"Top! Plötzlich Nasenbluten bekommen", schrieb Julian zu einem Foto, das ihn mit reichlich Taschentuch in der Nase zeigte.

Und seine Tanja? Die schien sich reichlich wenig für die Belange ihres Gatten zu interessieren und ließ ihre bessere Hälfte mit dem Vorfall ganz allein.

Verständlich, planen beide doch hinter den Kulissen ihre vermeintliche Traumhochzeit. Anlass zu Spekulationen gaben erst vor wenigen Tagen Schnappschüsse aus einem Brautmodengeschäft.

Wirkt sich der ganze Stress allmählich negativ auf die Gesundheit ihres Zukünftigen aus?

Auch der kommende Umzug des Paares dürfte die Liebe des jungen Glücks beanspruchen. Am Freitag verrieten sowohl Tanja als auch Julian, in ein Möbelhaus zu fahren, um "dort nach neuen Möbeln Ausschau zu halten." Passend dazu: auch die Umzugskartons wurden am Donnerstag geliefert. Die räumliche Veränderung nimmt also Formen an!