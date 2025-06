Unerwartetes Comeback: Julienco zurück auf YouTube

Alles in Kürze

"Was ist hinter der Mauer - EXTREM?" nennt sich das ganze, bei dem sie sich mit viel Humor einen unterhaltsamen Schlagabtausch liefern.

In dem elf Minuten langen Clip , den Julian zusammen mit seiner Freundin Palina (25) aufgenommen hat, stellen sich die beiden einer spaßigen Challenge.

Der Influencer und seine Freundin Palina sind offiziell seit November 2024 zusammen. © Instagram Screenshot/ Julienco

Während der Trennung durchlebte das ehemalige Influencer-Duo eine turbulente Zeit, was dazu führte, dass sich beide von der Plattform zurückzogen und zunächst anderweitig ihr Geld verdienten.

Was Julian Claßen jetzt dazu bewegt hat, sich auf YouTube zurückzumelden, lässt er in dem Video offen.

Fest steht: auch für ihn ist das ganze zunächst ungewohnt. "So eine Challenge habe ich ewig nicht mehr gemacht", gesteht er zu Beginn ehrlich vor der Kamera.

Seine Community hingegen ist direkt Feuer und Flamme: Kommentare wie "So schön dich wieder auf YouTube zu sehen!" oder "hab das Intro viel zu lange nicht mehr gehört" zeigen, wie sehr ihn seine Fans vermisst haben.

Ob das Comeback der Startschuss für weitere Videos ist, bleibt abzuwarten. Aber auch Julian deutet am Ende seines Videos an, wieder Lust aufs YouTube-Game zu haben. In den Kommentaren animiert er seine Fans für weitere Video Ideen abzustimmen.