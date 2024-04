Julian Claßen berichtet von Explosion in seinem Garten: Das ist der Grund!

Köln - Was hat sich Influencer Julian Claßen (30) dabei nur gedacht? Auf Instagram präsentierte der Ex-Freund von Tanja Makaric (28) plötzlich eine "Explosion" in seinem Garten.

Mit seiner Aktion dürfte Julian Claßen die Lacher seiner Fans sicher haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Julian Claßen

Immer wieder teilt der Unternehmer und YouTuber fast schon peinliche Aktionen aus seinem turbulenten Alltag mit seinen 6,3 Millionen Fans auf der Social-Media-Plattform.

Auch in diesem Fall nimmt sich der Zweifach-Papa selbst aufs Korn und hinterfragt sein Handeln vor den Bildschirmen seiner Community.

"Ich will euch diese Idee nicht vorenthalten. Im Schlafzimmer standen Palmen die maximal vergammelt sind. Jetzt habe ich die in Plastiktüten gepackt und aus sieben Metern Höhe in den Garten geworfen", lautete die Einleitung in die etwas ungewöhnliche Story.

Das Endergebnis: maximales Chaos! Davon berichtet der Ex von Bianca Claßen (31) auch selbst - inklusive Beweisfoto.