Julian Claßen erlebt blanken Horror: "Mir geht es so unglaublich schlecht"

Influencer Julian Claßen kann seiner Community gerade einfach nur leidtun. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Julienco

Vor ein paar Tagen packte das Instagram-Couple die Koffer und machte sich auf in Richtung des nächsten Traumurlaubs. Dass "Julienco" und seine Ex-Leistungsschwimmerin auf teuren und sehenswerten Luxus stehen, dürfte den Fans des Paares mittlerweile bekannt sein.

Allerdings machte der zweifache Familienvater nun eine absolut unerwartete Begegnung mit seinem eigenen Körper! Angekratzt und niedergeschlagen meldete sich der Sonnyboy am Sonntag bei seiner Fangemeinde, um sein körperliches Leid zu klagen.

"Was ein Urlaub. Mir geht's so unglaublich schlecht. Glaube, in den letzten fünf Jahren ging es mir keinmal so schlecht wie gerade", berichtete der 30-Jährige.

Aber was war los? Wie der Ex von "Bibisbeautypalace" kurzerhand verriet, leide er momentan an einer heftigen Magen-Darm-Infektion, habe die Nacht zuvor sogar mehrere Stunden auf dem Boden der Dusche geschlafen aus Angst "sich zu übergeben".

"Das Essen war wohl einfach viel zu fettig", lieferte der Mehr-oder-weniger-YouTuber die Erklärung prompt hinterher.