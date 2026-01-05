Baby-Schock: Julian Claßen und seine Palina rechnen mit Fehlgeburt
Köln - Einen Tag nach dem besorgniserregenden Schwangerschafts-Update gehen Julian Claßen (32) und Freundin Palina (25) tatsächlich vom Allerschlimmsten aus.
Nachdem die 25-Jährige neulich verraten hatte, wegen höllischer Schmerzen und Blutungen ins Krankenhaus gegangen zu sein, folgt kurz darauf eine krasse Aussage von ihr.
Ihrem Instinkt zufolge vermutet sie, dass sie in der sechsten Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten habe.
"Es sieht leider so aus, als wäre diese Schwangerschaft leider durch eine starke Blutung beendet worden. Auch wenn es früh war, tut das weh. Und das darf es auch", heißt es in einem emotionalen Instagram-Beitrag vom Wochenende.
Untermauert wird ihre tragische These mit einem Schwangerschaftstest, der nach den Blutungen negativ ausgefallen sei.
Endgültige Gewissheit haben die 25-Jährige und YouTube-Ikone "Julienco" aber noch nicht. Erst in der neuen Woche soll ein Termin bei der Frauenärztin Licht ins Dunkel bringen und das Paar über den aktuellen Stand informieren.
Julian Claßen und Palina teilen heftige News
Wie schon zuvor wird der Influencerin weiterhin vorgeworfen, die Schwangerschaft und die potenzielle Fehlgeburt nur aus Gründen der Aufmerksamkeit erfunden zu haben.
"Dass jetzt einige (wenige) uns unterstellen, all das wäre nur wegen Aufmerksamkeit oder Wichtigmacherei gewesen, trifft uns sehr. Bitte fühlt euch frei unseren Accounts zu entfolgen", heißt es im neuesten Statement des Paares.
Stattdessen wolle Palina an die emotionalen Hintergründe erinnern und deutlich machen, dass hinter einer Schwangerschaft turbulente Achterbahnfahrten stecken.
"Hinter dem, was wir geteilt haben, stehen echte Gefühle, echte Freude, echte Gespräche mit unserer Familie und auch sehr viele echte Tränen. Das war kein durchdachter oder geplanter Post, sondern einfach unser Leben in diesem Moment."
Titelfoto: Screenshot/Instagram/palinamin