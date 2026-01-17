Traurige Gewissheit: Julienco und Palina haben ihr Kind verloren

Köln - Sie haben es schon befürchtet, jetzt ist es traurige Gewissheit: Influencer Julian "Julienco" Claßen (32) und seine Freundin Palina haben ihr gemeinsames Baby nach nur wenigen Wochen Schwangerschaft verloren.

Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag bestätigten Julian Claßen (32) und seine Freundin Palina, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren haben. © Instagram/julienco_ (Screenshot)

Am Freitag posteten der 32-Jährige und seine Lebensgefährtin ein emotionales Statement auf ihren Instagram-Kanälen.

Zu mehreren gemeinsamen Bildern schreiben sie: "Leider hat sich bestätigt, was wir befürchtet haben. Die Schwangerschaft hat nicht gehalten. Wir haben das Kind verloren und der Schmerz darüber ist kaum in Worte zu fassen."

Dennoch wolle das Paar nicht die Hoffnung verlieren, irgendwann doch noch ein gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen zu dürfen. "So schwer es gerade ist, glauben wir daran, dass dieses kleine Wunder vielleicht nur einen Umweg macht. Dass es mit etwas Verspätung, irgendwann wieder zu uns finden wird", heißt es in dem Beitrag.

Die beiden Influencer hatten sich nach eigenen Angaben schon länger ein Baby gewünscht. Erschwert wurde das allerdings durch das PCO-Syndrom an dem Palina leidet. Dabei handelt es sich um eine Hormonerkrankung, die vermehrt bei Frauen im gebärfähigen Alter auftritt und zu Unfruchtbarkeit führen kann.