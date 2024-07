Peinlich! Julian Claßen pöbelt fremde Frau an: Dann fällt dem Influencer etwas auf

Köln - Eine derart kuriose Situation dürfte Julian Claßen (31) wohl auch äußerst selten erlebt haben. Auf einem Parkplatz musste sich der Influencer am Dienstag in Grund und Boden schämen.

Influencer Julian Claßen (31) lässt seine Fans täglich an seinem Alltag teilhaben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Julian Claßen

In seiner Instagram-Story konnten sich die mehr als sechs Millionen Fans des Kölners jüngst von der verpeilten Art ihres Lieblings überzeugen.

Der hatte sich nämlich am Mittag auf den Weg in die Reinigung gemacht, um seine Hosen abzuholen. "Ich fühle mich hier schon wie ein Opa, weil ich in der Reinigung bin", hatte er flüsternd verraten.

So richtig peinlich wurde es für den zweifachen Papa aber erst auf dem Parkplatz. "Ihr wisst nicht, was mir gerade unfassbar Peinliches passiert ist", teaserte er an.

Den Schilderungen des Sonnyboys zufolge saß plötzlich eine wildfremde Frau in seinem Auto! "Als ich rauskam, saß sie da plötzlich und ich habe sie angepöbelt."

Das Problem: Der 31-Jährige hatte sich im Wagen vertan! "Die guckt mich so entsetzt an und in dem Moment merke ich, das ist nicht mein Auto."