Hier will sich Julian Zietlow mit seiner Familie ein neues Leben aufbauen

"Bleiben? Gehen? Wenn gehen, wohin?", deutete der 39-Jährige bereits Ende Juni einen Abschied an und jetzt steht auch fest, wohin es gehen wird: nach Dubai.

Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. So hat sich die 37-Jährige bereits ausführlich mit den Voraussetzungen für einen dauerhaften Aufenthalt in dem Emirat am Persischen Golf vertraut gemacht.

"Man muss dort ein Unternehmen gründen, um ein Visum zu bekommen, das länger als ein Touristenvisum ist", erklärte die Rocka-Nutrition-Chefin ihren Followern auf Nachfrage bei Instagram.

Eine andere Möglichkeit an ein Visum zu kommen, sei der Kauf von Immobilien. "Dann bekommt man tatsächlich sogar, wenn man in einem höheren Rahmen kauft, ganz schnell ein Zehn-Jahres-Golden-Visum oder sowas", merkte Alina an. Das gehe in Dubai "ganz easy".