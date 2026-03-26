Julian Zietlow kämpft um seine Töchter: "Seit 20 Tagen nicht gesehen"
Berlin/Abu Dhabi - Im Herbst 2024 ließen sich Julian Zietlow (41) und seine damalige Ehefrau Alina Schulte im Hoff (38) scheiden. Nun kämpft der Fitnessinfluencer um den Kontakt zu seinen Töchtern.
"Das Gericht hat festgelegt, dass beide Eltern eine Rolle im Leben der Kinder haben und dass es eine klare Struktur im Umgang gibt, mit gleichwertiger Zeit mit beiden Elternteilen", erklärt der 41-Jährige auf Instagram. Doch diese Regelung sei bislang nicht umgesetzt worden.
In einem weiteren Clip betont Julian, dass er seine beiden Mädchen seit 20 Tagen nicht gesehen habe. "Kinder brauchen, wenn möglich, Vater und Mutter. Klare Zeiten und eine stabile Struktur geben Sicherheit", so der Influencer weiter.
Gegenüber BILD berichtete auch eine Bekannte des Paares, dass Julian keinen Kontakt zu seinen Kindern habe.
In den Videos wirkt er sichtlich betroffen. Liegt es also an seiner Exfrau, dass ihm der Kontakt zu den beiden Mädchen verwehrt bleibt? Alina äußerte sich bislang nicht zu dem Thema.
Julian Zietlow zog nach Dubai, um näher bei seinen Kindern zu sein
Im September 2024 zog die 38-Jährige mit Lilly und Liv nach Dubai. Kurze Zeit später zog Julian hinterher, um näher an seinen Töchtern zu sein.
Das Urteil über das Sorgerecht habe das Civil Family Court, ein relativ neues Gericht in den Vereinigten Arabischen Emiraten, beschlossen.
Dieses Gericht achte darauf, dass Kindern der Zugang zu beiden Elternteilen ermöglicht wird, wie Julians Anwalt gegenüber der Zeitung berichtet. Ziel sei eine ausgewogene Betreuung durch Mutter und Vater.
Zudem betont er: "Wenn eine gerichtliche Anordnung nicht eingehalten wird, kann sie nach einer Frist durchgesetzt werden."
Auf Instagram fragte der Fitness-Influencer seine Follower, wer bereits Erfahrungen mit Sorgerechtsstreitigkeiten gemacht hat. In den Kommentaren bekam er viel Zuspruch.
Titelfoto: Instagram/alina_schulte_im_hoff