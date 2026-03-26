Julian Zietlow kämpft um seine Töchter: "Seit 20 Tagen nicht gesehen"

Berlin/Abu Dhabi - Im Herbst 2024 ließen sich Julian Zietlow (41) und seine damalige Ehefrau Alina Schulte im Hoff (38) scheiden. Nun kämpft der Fitnessinfluencer um den Kontakt zu seinen Töchtern.

Julian Zietlow (41) und Alina Schulte im Hoff (38) waren 20 Jahre ein Paar. © Instagram/alina_schulte_im_hoff

"Das Gericht hat festgelegt, dass beide Eltern eine Rolle im Leben der Kinder haben und dass es eine klare Struktur im Umgang gibt, mit gleichwertiger Zeit mit beiden Elternteilen", erklärt der 41-Jährige auf Instagram. Doch diese Regelung sei bislang nicht umgesetzt worden.

In einem weiteren Clip betont Julian, dass er seine beiden Mädchen seit 20 Tagen nicht gesehen habe. "Kinder brauchen, wenn möglich, Vater und Mutter. Klare Zeiten und eine stabile Struktur geben Sicherheit", so der Influencer weiter.

Gegenüber BILD berichtete auch eine Bekannte des Paares, dass Julian keinen Kontakt zu seinen Kindern habe.

In den Videos wirkt er sichtlich betroffen. Liegt es also an seiner Exfrau, dass ihm der Kontakt zu den beiden Mädchen verwehrt bleibt? Alina äußerte sich bislang nicht zu dem Thema.